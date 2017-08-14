Экс-форвард «Медвешчака», «Адмирала» и «Йокерита» Пеллетье перешёл в GCK Lions

Нападающий Паскаль Пеллетье продолжит карьеру в Швейцарии. Хоккеист будет выступать за фарм-клуб «Цюриха» — GCK Lions.

В сезоне-2016/17 хоккеист выступал в Американской хоккейной лиге за «Ютику» — 28 очков в 52 матчах. В Национальной хоккейной лиге новичок швейцарской команды выступал за «Бостон Брюинз», «Чикаго Блэкхоукс» и «Ванкувер Кэнакс», провёл в общей сложности 16 матчей и очков не набрал. В Континентальной хоккейной лиге Пеллетье выступал за «Медвешчак», «Адмирал», «Йокерит» — 54 очка в 98 матчах.