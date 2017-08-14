Щербина и Васильев подписали полноценные контракты с «Северсталью»

Нападающий Александр Щербина и защитник Валерий Васильев подписали полноценные контракты с клубом Континентальной хоккейной лиги «Северсталь». Об этом информирует официальный сайт команды. Соглашения между игроками и клубом КХЛ рассчитаны на один сезон. Васильев и Щербина находились в команде на просмотре.

Щербина в сезоне-2016/17 выступал в Высшей хоккейной лиге за «Сокол» и питерское «Динамо», проведя в общей сложности 50 матчей и набрав 23 очка. Васильев выступал в КХЛ за «Авангард» и «Автомобилист» — 0 очков в 23 матчах.