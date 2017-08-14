«Торонто» выставил Алексея Марченко на драфт отказов

«Торонто Мэйпл Лифс» выставил на драфт отказов защитника Алексея Марченко. Об этом в своём «твиттере» сообщил его агент Дэн Мильштейн.

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25-летний Марченко прошедший сезон начинал в «Детройт Ред Уинз», а затем перешёл в «Торонто Мэйпл Лифс». Всего в регулярном чемпионате он провёл 41 матч и отметился 8 (1+7) баллами за результативность. В плей-офф участия не принимал. У россиянина остаётся год по двухлетнему контракту с зарплатой $ 1,45 млн.

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