Огурцов: не думаю, что «Нефтехимик» стал слабее. Намерены пошуметь в КХЛ

Защитник «Нефтехимика» Дмитрий Огурцов поделился впечатлениями от предсезонной работы команды.



«Победа на турнире в Астане? У нас в «Нефтехимике» никто не удивился. Все команды под нагрузками, поэтому результату особого значения не придаём. Хотя у нас молодой, амбициозный коллектив, который не намерен никому проигрывать. Все соперники равны, все выходят из-под нагрузок. По именам выделялся «Авангард». Игра с Омском получилась равной, но в концовке мы дожали. Шведы очень хорошо держат шайбу, комбинируют, катят. Но играть можно и с ними.



Тренировочный лагерь-2017 стал для меня, наверное, самым эффективным в карьере. Были высокие нагрузки, но в североамериканском стиле — через работу на велотренажёрах, на лестницах, у барьеров. Многие упражнения наш главный тренер Андрей Назаров взял из своего энхаэловского опыта — и эта система работает. Лагерь-2016, который проводил прежний тренерский штаб «Нефтехимика» и который начинался ещё в июне в Хорватии, был тяжелейшим — «земля», «земля», «земля». Не уверен, что все те нагрузки оказались необходимыми и на длинной дистанции сработали. У нынешнего лагеря есть некоторое сходство со сборами ЦСКА при Джоне Торчетти, хотя там был немного другой зал, да и лестницы в работе не использовались. В тот год в ЦСКА я тоже себя чувствовал очень неплохо, получал игровое время. Крупным защитникам очень важно не потерять соперника на старте. Каждый день дополнительно приседал со штангой, работал над прессом, спиной. Надеюсь, в сезоне увижу результаты.

Ганзл и Ро? Техничные, мастеровитые нападающие, их класс чувствуется. С Ильёй Ежовым вместе играл ещё в «Ладе», он часто выручал команду. Силён и Андрей Макаров. У нас отличные вратари. Я не думаю, что за лето команда стала слабее. У нас много молодых, амбициозных ребят, которые намерены пошуметь в Лиге. Мне кажется, что мы неплохо готовы к сезону и будем воевать за плей-офф. Если ты будешь в порядке, а команда решит все свои задачи, то сборная никуда не денется», — цитирует игрока Russia-Hockey.