175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Огурцов: не думаю, что «Нефтехимик» стал слабее. Намерены пошуметь в КХЛ

15 августа 2017, вторник. 09:00 Хоккей

Защитник «Нефтехимика» Дмитрий Огурцов поделился впечатлениями от предсезонной работы команды.

«Победа на турнире в Астане? У нас в «Нефтехимике» никто не удивился. Все команды под нагрузками, поэтому результату особого значения не придаём. Хотя у нас молодой, амбициозный коллектив, который не намерен никому проигрывать. Все соперники равны, все выходят из-под нагрузок. По именам выделялся «Авангард». Игра с Омском получилась равной, но в концовке мы дожали. Шведы очень хорошо держат шайбу, комбинируют, катят. Но играть можно и с ними.

Тренировочный лагерь-2017 стал для меня, наверное, самым эффективным в карьере. Были высокие нагрузки, но в североамериканском стиле — через работу на велотренажёрах, на лестницах, у барьеров. Многие упражнения наш главный тренер Андрей Назаров взял из своего энхаэловского опыта — и эта система работает. Лагерь-2016, который проводил прежний тренерский штаб «Нефтехимика» и который начинался ещё в июне в Хорватии, был тяжелейшим — «земля», «земля», «земля». Не уверен, что все те нагрузки оказались необходимыми и на длинной дистанции сработали. У нынешнего лагеря есть некоторое сходство со сборами ЦСКА при Джоне Торчетти, хотя там был немного другой зал, да и лестницы в работе не использовались. В тот год в ЦСКА я тоже себя чувствовал очень неплохо, получал игровое время. Крупным защитникам очень важно не потерять соперника на старте. Каждый день дополнительно приседал со штангой, работал над прессом, спиной. Надеюсь, в сезоне увижу результаты.

Ганзл и Ро? Техничные, мастеровитые нападающие, их класс чувствуется. С Ильёй Ежовым вместе играл ещё в «Ладе», он часто выручал команду. Силён и Андрей Макаров. У нас отличные вратари. Я не думаю, что за лето команда стала слабее. У нас много молодых, амбициозных ребят, которые намерены пошуметь в Лиге. Мне кажется, что мы неплохо готовы к сезону и будем воевать за плей-офф. Если ты будешь в порядке, а команда решит все свои задачи, то сборная никуда не денется», — цитирует игрока Russia-Hockey.

«Нефтехимик» расторг контракт с Никитой Квартальновым
Источник: Russia-Hockey.ru Сообщить об ошибке
Теги
ХК Нефтехимик Андрей Назаров Дмитрий Огурцов
Новости. Хоккей
15 августа 2017, вторник
09:00 Огурцов: не думаю, что «Нефтехимик» стал слабее. Намерены пошуметь в КХЛ
01:11 Раск: Худобин заслужил место в составе «Бостона», в конце сезона он хорошо играл
00:43 Фил Кессел поел хот-догов из кубка Стэнли
00:33 Питерс: все в рижском «Динамо» готовы играть так, как требует Озолиньш
00:27 Марков: «Ак Барсу» надо забивать, большинство должно лучше работать
14 августа 2017, понедельник
23:48 Вратарь «Питтсбурга» Мюррей покормил свою собаку из кубка Стэнли
23:34 Озолиньш: доволен, что рижское «Динамо» весь матч играло с полной самоотдачей
23:28 Билялетдинов: главный недостаток «Ак Барса» — игровая дисциплина
22:46 Нападающий «Айлендерс» Принс перенёс операцию и выбыл на 4-6 месяцев
22:28 Карпов: в бригаде большинства СКА выполняю свои функции, а не Шипачёва
22:17 Знарок: Дацюку было тяжело с «Сочи», но в сезоне он будет готов на 100 процентов
21:59 СКА взял верх над ХК «Сочи» на турнире Пучкова
21:47 «Ак Барс» потерпел поражение от рижского «Динамо» на Кубке ЛЖД
21:17 Китаров: поначалу «Динамо» Мн игра удавалась, но на третий период нас не хватило
21:02 В. Денисов: минское «Динамо» играет с перепадами, это настораживает
20:32 Рукавишников перезаключил контракт со СКА, «Торпедо» рассталось с Кондратьевым
20:24 Э. Галимов: перемены всегда к лучшему, спасибо Ярославлю за веру и поддержку
20:13 Защитник Сорокин и нападающий Пачин покинули систему «Нефтехимика»
20:08 Источник: Марченко заключит контракт в КХЛ и сможет сыграть на Олимпиаде-2018
20:06 Гатиятулин: у «Трактора» появляется движение, это радует
20:03 Мосалёв, Коршков, Красковский и Полунин перезаключили контракты с «Локомотивом»
19:59 Воробьёв: недонастрой «Магнитки»? Тимкину надо учиться говорить с журналистами
19:58 Тимкин: «Магнитка» не реализовала моменты и недооценила «Трактор»
19:55 «Магнитка» проиграла «Трактору» на мемориале Ромазана
19:40 «Локомотив» продлил контракт с Александром Кадейкиным на два года
19:34 «Торонто» выставил Алексея Марченко на драфт отказов
19:32 Дуайер: несколько индивидуальных ошибок минского «Динамо» привели к поражению
19:29 Кравчук: отправил Вайсфельду смс, на этом контакты с «Салаватом» закончились
19:28 Матерухин: «Динамо» Мн само виновато, пропустило два гола за 10 минут
19:14 Двукратный обладатель кубка Стэнли Дуайт Кинг перешёл в «Автомобилист»
19:11 Кудашов: если «Локомотив» будет играть так, как в третьем периоде, буду доволен
19:03 Дацюк, Прохоркин и Плотников вернулись после травм в состав СКА на матч с «Сочи»
18:53 Малкин: в футболе болею не за «Зенит», «Спартак» или ЦСКА, а за сборную России
18:48 Козун: Кудашов всё делает правильно, результаты говорят сами за себя
18:01 «Нефтехимик» расторг контракт с Никитой Квартальновым
17:59 Малкин: НХЛ смогла бы защитить Зарипова, у неё больше влияния, чем у КХЛ
17:48 «Локомотив» одолел «Динамо» Мн на Кубке ЛЖД, Любушкин и Аверин набрали по 3 очка
17:36 Санников: у «Сибири» новое нападение, прошу болельщиков потерпеть
17:35 А. Костицын: у «Куньлуня» проглядывается игра, но удаления — наша проблема
17:23 Дубль Толванена помог «Йокериту» обыграть «СКА-Нева» на турнире Пучкова
17:22 П. Зубов: видно, что игроки «Сибири» хотят, — это единственное, что радует
17:19 В Магнитогорске под своды «Арены Металлург» подняли свитер Алексея Кайгородова
17:00 Фастовский: «Сибирь» долго не могла найти такого активного центра, как Основин
17:00 Экс-форвард рижского «Динамо» Сестито завершил карьеру в 32 года
16:34 Нападающий Основин перешёл из ЦСКА в «Сибирь»
Все новости RSS
Партнерский контент