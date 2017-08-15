Турнир в Омске: «Автомобилист» одолел «Амур» с сухим счётом, у Паре 2 очка

В стартовом матче предсезонного турнира в Омске «Мемориал Блинова» «Автомобилист» из Екатеринбурга праздновал победу над хабаровским «Амуром». В 16:00 по московскому времени начнётся матч между омским «Авангардом» и «Югрой» из Ханты-Мансийска.



В первой двадцатиминутке матча команды не сумели отличиться, а во втором периоде Франсис Паре открыл счёт. Впоследствии уральской команде удалось не только удержать преимущество, но и удвоить счёт — отличился Кирилл Лямин. Итог — победа «Автомобилиста» со счётом 2:0.

Главным героем встречи стал форвард уральской команды Франсис Паре — он забросил победную шайбу, а также отметился голевой передачей, поучаствовав, таким образом, во всех голах матча.

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