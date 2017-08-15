Турнир в Уфе: «Нефтехимик» обыграл «Ладу»

Нижнекамский «Нефтехимик» переиграл тольяттинскую «Ладу» в стартовом матче предсезонного турнира «Кубок президента Башкортостана». В 17:00 по московскому времени начнётся матч «Салават Юлаев» — «Адмирал».



На 11-й минуте встречи Илья Аркалов вывел «Нефтехимик» вперёд. На 28-й минуте матча Денис Зернов счёт сравнял, но ещё до второго перерыва нижнекамцы забросили две шайбы стараниями Олега Пигановича и Романа Граборенко.



Команды провели ещё овертайм продолжительностью 5 минут в формате «3 на 3». «Лада» забросила две безответных шайбы, в воротах «Нефтехимика» Илью Ежова сменил Александр Макаров.

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