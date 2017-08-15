Бабенко: «Лада» будет добавлять с каждой игрой, времени не хватило вкатиться

Нападающий «Лады» Егор Бабенко прокомментировал поражение от «Нефтехимика» в первом матче на Кубке Республики Башкортостан (1:3).

«Хорошая игра была для обеих команд. Для нас это был первый матч с командой КХЛ за эту «предсезонку». В начале было тяжело, потом вкатились. Времени не хватило, я думаю, будем добавлять с каждой игрой всё больше и больше. Пропустили две шайбы за 49 секунд во втором периоде? Не сконцентрировались. Нужно строже выполнять тренерскую установку, меньше удаляться. Потихоньку будем вкатываться, всё будет нормально.

Я очень счастлив оказаться в Тольятти, можно сказать, родной город для меня. Буду доказывать, делать всё возможное, чтобы закрепиться в первой команде. У меня отличные партнёры — Денис Зернов, Георгий Белоусов. Добавляем с каждой игрой, всё лучше и лучше сыгрываемся. Всё отлично. Дополнительные пять минут на турнире при любом исходе игры? Я думаю, это хорошо. Больше подготовиться к сезону. Поработать и овертайм поиграть — это лучше для нас, для обеих команд», — передаёт слова Бабенко корреспондент «Чемпионата» Азамат Шавлуков.