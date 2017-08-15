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Игнатович: эта перестройка «Сибири» — самая тяжёлая

15 августа 2017, вторник. 17:43 Хоккей

Защитник «Сибири» Максим Игнатович рассказал о перестройке новосибирской команды и поражениях в межсезонье.

«Наверное, это самая тяжёлая перестройка «Сибири» за последние годы. Ушли наши лидеры, взамен им пришли молодые ребята. Они ещё не знают систему, по которой играет «Сибирь». Тренерский штаб даже поменял подготовку. Раньше мы первую неделю занимались на земле и только потом приступали к ледовым тренировкам, теперь же с первых дней начали заниматься тактикой.

Какие-то модификации, разумеется, есть. По игре в атаке, в обороне. Но фундамент остаётся неизменным ещё с тех пор, когда в Новосибирске работал Дмитрий Квартальнов. У нас и раньше оборона была на первом месте, а сейчас – тем более. Тренеры много разговаривают с нами, что мы должны и сами надёжно играть, и нападающим подсказывать, как действовать по системе. Через матчи молодые ребята должны прийти к пониманию, как мы должны играть в сезоне.

Поражения в межсезонье — это, разумеется, неприятно. Особенно учитывая, какие в Новосибирске болельщики. Опять же, я связываю это с тем, что команда сильно обновилась. Тренеры делают акцент на том, чтобы вылезать из углов, активно играть на пятаке. В первых играх межсезонья нападающие это не до конца усвоили, забивали в основном защитники. Тренеры подсказывают со своей стороны, мы с молодыми – со своей», — сказал Игнатович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.

Полностью интервью с Игнатовичем читайте сегодня на «Чемпионате».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Сибирь Максим Игнатович
Новости. Хоккей
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