Гол и передача Пережогина помогли «Авангарду» обыграть «Югру» на турнире в Омске

«Авангард» одержал уверенную победу над «Югрой» на мемориале Виктора Блинова. Встреча, проходившая в Омске, завершилась со счётом 4:1, нападающий Александр Пережогин набрал 2 (1+1) очка.

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Валентин Пьянов вывел «Авангард» вперёд на первой минуте, а Николай Лемтюгов вскоре удвоил преимущество. Евгений Скачков быстро отыграл одну шайбу, но в концовке первого периода Александр Пережогин и Михаил Фисенко довели счёт до 4:1. Оставшееся время матча прошло без заброшенных шайб.

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