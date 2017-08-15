«Салават» подписал контракт с защитником Платоновым, «Амур» — со Швиденко

Защитник Дмитрий Швиденко заключил после пробного полноценный двусторонний контракт сроком на два года с «Амуром». Защитник Никита Герасимов подписал двустороннее соглашение сроком на один год с магнитогорским «Металлургом». «Салават Юлаев» по соглашению сторон расторг контракт с нападающим Булатом Маргамовым и заключил двусторонний договор сроком на один год с защитником Алексеем Платоновым. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

24-летний Швиденко в прошедшем сезоне выступал в ВХЛ за «Саров». Он провёл 36 матчей и набрал 7 (2+5) очков при показателе полезности "-12".



20-летний Герасимов играл в МХЛ за «Сарматы», в прошедшем сезоне он набрал 23 (8+15) баллов в 65 встречах.

21-летний Маргамов играл в МХЛ за «Толпар», в 52 матчах набрав 30 (13+17) очков. 20-летний Платонов выступал в МХК «Спартак», провёл 56 игр в «регулярке» и четыре в плей-офф, отметившись 18 (8+10) баллами за результативность.