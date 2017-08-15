Саболич: «Адмирал» должен играть лучше, с «Салаватом» действовали неплохо

Форвард «Адмирала» Роберт Саболич прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» со счётом 1:4 на Кубке Республики Башкортостан.

«Была такая же игра, как и другие предсезонные. Скоро начинается сезон — мы должны играть лучше с каждым матчем, с каждым матчем допускать меньше ошибок. Не думаю, что мы играли плохо. У соперника была пара моментов, и они реализовали их. Физическое состояние? Я в порядке. У нас много ребят, поэтому не буду играть завтра», — передаёт слова Саболича корреспондент «Чемпионата» Азамат Шавлуков.