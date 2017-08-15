«Куньлунь» выиграл мемориал Ромазана, «Магнитка» заняла последнее место

В Магнитогорске завершился мемориал Ивана Ромазана. Три команды из четырёх — «Куньлунь Ред Стар», «Трактор» и «Сибирь» — набрали по пять очков, но китайская команда заняла итоговое первое место за счёт побед в личных встречах.



У «Сибири» — второе место, у «Трактора» — третье. Хозяин турнира, магнитогорский «Металлург», занял последнее место, набрав три очка в трёх встречах. «Магнитка» одолела «Куньлунь» в стартовом матче (3:2), а затем потерпела два поражения (1:4 — от «Трактора», 0:2 — от «Сибири»).

Неделя до старта чемпионата КХЛ. Кто станет чемпионом предсезонки? ЦСКА идёт без поражений и почти не пропускает, «Локомотив» оступился лишь в восьмой игре, «Нефтехимик» выиграл турнир в Астане.