175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Куньлунь» выиграл мемориал Ромазана, «Магнитка» заняла последнее место

15 августа 2017, вторник. 20:22 Хоккей

В Магнитогорске завершился мемориал Ивана Ромазана. Три команды из четырёх — «Куньлунь Ред Стар», «Трактор» и «Сибирь» — набрали по пять очков, но китайская команда заняла итоговое первое место за счёт побед в личных встречах.

У «Сибири» — второе место, у «Трактора» — третье. Хозяин турнира, магнитогорский «Металлург», занял последнее место, набрав три очка в трёх встречах. «Магнитка» одолела «Куньлунь» в стартовом матче (3:2), а затем потерпела два поражения (1:4 — от «Трактора», 0:2 — от «Сибири»).

Неделя до старта чемпионата КХЛ. Кто станет чемпионом предсезонки?
ЦСКА идёт без поражений и почти не пропускает, «Локомотив» оступился лишь в восьмой игре, «Нефтехимик» выиграл турнир в Астане.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Куньлунь Ред Стар ХК Металлург Мг
Новости. Хоккей
15 августа 2017, вторник
21:04 Ларсен: в «Салавате» нет защитников, с кем бы я не хотел играть
20:53 Вестерлунд: «Салават» только в начале пути, но я доволен нашей ситуацией
20:49 П. Зубов: Сигарёв — парень талантливый, но ничего мужского мы ему не присадим
20:44 Макаров: хочется выиграть турнир в Уфе, но это не главная задача «Салавата»
20:22 «Куньлунь» выиграл мемориал Ромазана, «Магнитка» заняла последнее место
20:04 Саболич: «Адмирал» должен играть лучше, с «Салаватом» действовали неплохо
19:50 Марченко заключит трёхлетний контракт с ЦСКА на 300 млн рублей
19:50 Осала: «Сибирь» сыграла дисциплинированно, а «Металлургу» нужно сыграться
19:37 Алексей Марченко решил продолжить карьеру в КХЛ
19:33 Фисенко: «Авангарду» легче бежалось, потому что нам снизили физические нагрузки
19:24 Скабелка: есть оптимизм от игры, но «Авангард» ещё должен прибавлять в движении
19:20 «Сухарь» Салака помог «Сибири» взять верх над «Магниткой» на мемориале Ромазана
19:16 «Салават» уверенно переиграл «Адмирал» на Кубке Республики Башкортостан
19:13 Захаркин: шведское звено «Авангарда» сыграно, но не вижу у них особой остроты
19:00 «Салават» подписал контракт с защитником Платоновым, «Амур» — со Швиденко
18:53 Сергей Соин прошёл просмотр в «Ладе» и заключил полноценный контракт на год
18:44 Гол и передача Пережогина помогли «Авангарду» обыграть «Югру» на турнире в Омске
18:37 Бойд: не жалею, что стал казахстанцем, никто не знал же, что НХЛ не поедет на ОИ
18:22 В. Воробьёв: в «Динамо» много молодёжи, Кубок мэра для неё — большая школа
18:21 Никулин: «Динамо» М осталось поправить маленькие нюансы к сезону КХЛ
18:20 Советник гендиректора «Динамо»: нам предлагали Маркова, но он дорого стоит
18:11 В. Воробьёв: Анисин и Игумнов выбыли на неопределённый срок
18:10 Белов: «Динамо» — неудобный соперник для «Витязя», надо решать эту проблему
18:09 Рылов: у «Динамо» отличная команда, но надо добавлять во многих компонентах
17:46 Московское «Динамо» одолело «Витязь» на Кубке мэра Москвы
17:43 Игнатович: эта перестройка «Сибири» — самая тяжёлая
17:31 Дубль Бека помог сборной Канады взять верх над «Сочи» на турнире Пучкова
17:19 Женская молодёжная сборная России проиграла Канаде в выставочном матче
16:57 Корнеев: у «Северстали» чёткие задачи, будем стараться их выполнять
16:28 Нападающий ХК «Сочи» Энеруд получил травму в матче со сборной Канады
16:18 Бабенко: «Лада» будет добавлять с каждой игрой, времени не хватило вкатиться
16:05 Форвард Когалёв не прошёл просмотр в «Динамо» Мн и отбыл в «Юность»
15:42 Киселёв: готов к конкуренции с Метсолой, для этого и приехал в Хабаровск
15:31 «Авангард» и «Югра» назвали составы на матч мемориала Блинова
15:30 Турнир в Уфе: «Нефтехимик» обыграл «Ладу»
15:12 Мартемьянов: это был худший матч «Амура» в межсезонье
14:59 Крикунов: «Автомобилист» впервые сыграл в 3 пары защитников, получилось неплохо
14:41 А. Кузнецов прошёл просмотр в «Спартаке» и подписал двусторонний контракт
14:12 Турнир в Омске: «Автомобилист» одолел «Амур» с сухим счётом, у Паре 2 очка
13:54 Вирту: получивший травму Осипов сможет сыграть в одном из ближайших матчей
13:37 Кулда: сложно было проснуться на игру в 11:00
13:30 Ю. Петров: «Трактору» нужно улучшать большинство и реализацию
13:09 Месарош будет капитаном «Слована», Шварни и Кашпар — ассистенты
13:05 Спортивный директор «Хэйлунцзяна»: результаты команды постепенно улучшаются
12:53 Турнир в Магнитогорске: Кинрейд признан лучшим защитником, Якуценя — форвардом
Все новости RSS
Партнерский контент