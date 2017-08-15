«СКА-Нева» одержал уверенную победу над «Северсталью» на турнире Пучкова

«СКА-Нева» одержал уверенную победу над «Северсталью» на турнире имени Николая Пучкова. Встреча, проходившая в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 3:0.

Неделя до старта чемпионата КХЛ. Кто станет чемпионом предсезонки? ЦСКА идёт без поражений и почти не пропускает, «Локомотив» оступился лишь в восьмой игре, «Нефтехимик» выиграл турнир в Астане.

Через две минуты после стартового вбрасывания Денис Кондратьев вывел «армейскую» команду вперёд, а во втором игровом отрезке Данила Квартальнов сделал счёт 2:0, реализовав большинство. Окончательный результат установил Андрей Алтыбармакян, отличившийся на 53-й минуте.



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