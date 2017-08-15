Айкел: «Баффало» начинает с чистого листа, игроки будут уважать тренера Хаусли

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел поделился мнением об изменениях в руководящем и тренерском составах клуба, а также отметил, что команда может показать хороший результат в новом сезоне.

«В команде всё поменялось. Мы думаем, что можем быть сильной командой, уровня плей-офф. Это важно. Мы должны начать тренировочный лагерь с этим настроем, приложить максимальные усилия.

Думаю, в следующем сезоне я буду готов сделать шаг вперёд, быть доминирующим игроком и лидером команды, который оказывает большое влияние. В команде есть ребята, которые взрослеют, нам надо начать чувствовать уверенность и ожидать большего от себя.

Увольнение Байлсмы и Мюррея? Пришло время начать всё с чистого листа, чтобы не надо было беспокоиться о том, что о нас уже сформировалось определённое мнение. Многим в нашей команде это пойдёт на пользу, все в предвкушении. Ребята будут уважать нового тренера Хаусли и генерального менеджера Боттерилла», — приводит слова Айкела официальный сайт НХЛ.