Клаэссон: матчи НХЛ в Швеции помогут развитию детского хоккея в стране

Защитник «Оттавы Сенаторз» Фредрик Клаэссон высказался о матчах регулярного чемпионата между «Сенаторз» и «Колорадо Эвеланш», которые пройдут в Швеции.



«Это замечательная идея. Мои бабушки ещё ни разу не видели, как я играю в НХЛ, потому что им тяжело лететь в Северную Америку. А тут они смогут прийти на хоккей, потом мы встретимся, поужинаем.



Это поможет развитию детского хоккея в стране. Дети увидят хоккей высочайшего уровня, поймут, как надо работать, чтобы попасть в НХЛ. Эти матчи всем принесут пользу», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

Уайт: буду работать каждый день, чтобы попасть в состав «Оттавы»