175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Клаэссон: матчи НХЛ в Швеции помогут развитию детского хоккея в стране

16 августа 2017, среда. 10:01 Хоккей

Защитник «Оттавы Сенаторз» Фредрик Клаэссон высказался о матчах регулярного чемпионата между «Сенаторз» и «Колорадо Эвеланш», которые пройдут в Швеции.

«Это замечательная идея. Мои бабушки ещё ни разу не видели, как я играю в НХЛ, потому что им тяжело лететь в Северную Америку. А тут они смогут прийти на хоккей, потом мы встретимся, поужинаем.

Это поможет развитию детского хоккея в стране. Дети увидят хоккей высочайшего уровня, поймут, как надо работать, чтобы попасть в НХЛ. Эти матчи всем принесут пользу», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

Уайт: буду работать каждый день, чтобы попасть в состав «Оттавы»
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Колорадо Эвеланш Оттава Сенаторз
Новости. Хоккей
16 августа 2017, среда
10:19 Кирилл Кабанов продолжит карьеру во второй по силе лиге Швеции
10:05 Алтыбармакян: «СКА-Нева» бьётся с каждой командой КХЛ
10:01 Клаэссон: матчи НХЛ в Швеции помогут развитию детского хоккея в стране
09:51 Президент «Авангарда» опроверг слухи о конфликте Скабелки с Лаутой
09:45 «Нью-Джерси», «Баффало» и «Вегас» интересуются лучшим игроком NCAA Бутчером
09:30 Канарейкин: после «Авангарда» не было предложений, да и не могло быть
09:15 Уильямс: я хочу оставаться ключевым игроком ещё пару лет
09:00 Кожевников: ЦСКА купил всех, кого только можно. Но винить клуб не в чем
00:58 Шумаков: будем с Капризовым друг к другу притираться, искать понимание
00:38 Лек: у «Калгари» отличные шансы побороться за кубок, на бумаге всё оптимистично
00:15 Гулявцев: «Северстали» нужен был ушат от «СКА-Нева» перед началом чемпионата
15 августа 2017, вторник
23:56 Айкел: «Баффало» начинает с чистого листа, игроки будут уважать тренера Хаусли
23:14 Генменеджер «Бостона»: мы не будем обменивать Пастрняка
23:02 Лекомцев: «Югра» вышла неготовой к агрессивной игре «Авангарда»
22:38 «Слован» обыграл «Комету» Брно в товарищеском матче
22:29 И. Воробьёв: «Сибирь» показала современный хоккей, а советский уходит в прошлое
22:13 И. Никитин: о Марченко не буду говорить, у ЦСКА другие ребята в раздевалке
22:12 Любимов: помогли Сорокину сыграть на ноль, надо, чтобы он чувствовал уверенность
22:03 «СКА-Нева» одержал уверенную победу над «Северсталью» на турнире Пучкова
22:01 Шипачёв: провёл лето с Панариным, он поделился секретами игры в НХЛ
21:58 Епанчинцев: доволен самоотдачей и игрой «Спартака» в матче с ЦСКА
21:43 Комаров: хорошо, что перешёл в «Спартак», нужно попадать в плей-офф
21:42 Нестеров: много сил потратили со «Спартаком», бегали за шайбой
21:32 ЦСКА всухую обыграл «Спартак» на Кубке мэра Москвы
21:04 Ларсен: в «Салавате» нет защитников, с кем бы я не хотел играть
20:53 Вестерлунд: «Салават» только в начале пути, но я доволен нашей ситуацией
20:49 П. Зубов: Сигарёв — парень талантливый, но ничего мужского мы ему не присадим
20:44 Макаров: хочется выиграть турнир в Уфе, но это не главная задача «Салавата»
20:22 «Куньлунь» выиграл мемориал Ромазана, «Магнитка» заняла последнее место
20:04 Саболич: «Адмирал» должен играть лучше, с «Салаватом» действовали неплохо
19:50 Марченко заключит трёхлетний контракт с ЦСКА на 300 млн рублей
19:50 Осала: «Сибирь» сыграла дисциплинированно, а «Металлургу» нужно сыграться
19:37 Алексей Марченко решил продолжить карьеру в КХЛ
19:33 Фисенко: «Авангарду» легче бежалось, потому что нам снизили физические нагрузки
19:24 Скабелка: есть оптимизм от игры, но «Авангард» ещё должен прибавлять в движении
19:20 «Сухарь» Салака помог «Сибири» взять верх над «Магниткой» на мемориале Ромазана
19:16 «Салават» уверенно переиграл «Адмирал» на Кубке Республики Башкортостан
19:13 Захаркин: шведское звено «Авангарда» сыграно, но не вижу у них особой остроты
19:00 «Салават» подписал контракт с защитником Платоновым, «Амур» — со Швиденко
18:53 Сергей Соин прошёл просмотр в «Ладе» и заключил полноценный контракт на год
18:44 Гол и передача Пережогина помогли «Авангарду» обыграть «Югру» на турнире в Омске
18:37 Бойд: не жалею, что стал казахстанцем, никто не знал же, что НХЛ не поедет на ОИ
18:22 В. Воробьёв: в «Динамо» много молодёжи, Кубок мэра для неё — большая школа
18:21 Никулин: «Динамо» М осталось поправить маленькие нюансы к сезону КХЛ
18:20 Советник гендиректора «Динамо»: нам предлагали Маркова, но он дорого стоит
Все новости RSS
Партнерский контент