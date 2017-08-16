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Воропаев: у ХК «Сочи» не было претензий к «Авангарду» в ситуации с Петерссоном

16 августа 2017, среда. 17:52 Хоккей

Генеральный директор ХК «Сочи» Сергей Воропаев прокомментировал информацию, что ХК «Сочи» связывался с КХЛ и обсуждал не вполне законные действия «Авангарда» по подписанию контракта с Андре Петерссоном.

«Я очень уважаю Владимира Тимофеевича Шалаева как человека и юриста. Мы много вместе работали. И как юрист я знаю, что Владимир Тимофеевич никогда бы не действовал недальновидно и неправомерно в данной ситуации. Хочу подчеркнуть, что «Авангард» действовал абсолютно законно – то есть на момент подписания контракта с «Авангардом» Петерссон уже был признан лигой неограниченно свободным агентом. Поэтому, несмотря на то что правомерность и последовательность действий и решений лиги по данному делу можно обсуждать, никаких претензий к действиям «Авангарда» и тем более обсуждения их с лигой со стороны ХК «Сочи» не было. Это было бы полным абсурдом», — рассказал Воропаев «Чемпионату».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард ХК Сочи Андре Петерссон Сергей Воропаев
Новости. Хоккей
16 августа 2017, среда
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