Секач: у Билялова слегка странный стиль, но он хорош и спокоен

Нападающий казанского «Ак Барса» Иржи Секач прокомментировал третий матч своей команды на кубке Латвийской железной дороги, в котором казанцы проиграли минскому «Динамо» в серии послематчевых бросков со счётом 2:3.



«Почему проиграли? Это хоккей, иногда ты проигрываешь, иногда нет. Мы выглядели хорошо, но упустили победу в последние десять минут. Хорошие возможности были и у нас, и у них, просто они своими воспользовались, а мы своими нет. Игра Билялова? У него слегка странный стиль, но он был хорош и спокоен. Сейчас нам всем очень важно довести всё до ума, чтобы мы были готовы к регулярному сезону. Это просто вопрос времени», — передаёт слова Секача корреспондент «Чемпионата» Константин Фёдоров.

Минское «Динамо» одержало волевую победу над «Ак Барсом» в матче Кубка ЛЖД