«Локомотив» уверенно обыграл рижское «Динамо» на Кубке ЛЖД

Ярославский «Локомотив» одержал уверенную победу над рижским «Динамо» в рамках предсезонного турнира Кубок Латвийской железной дороги, встреча завершилась со счётом 5:1.



Рижская команда сумела первой открыть счёт, на 4-й минуте встречи голом отметился Марис Бичевскис. После шайбы забрасывали только игроки команды Алексея Кудашова, голы на свой счёт записали Денис Осипов, Рушан Рафиков, Брэндон Козун, Денис Алексеев и Павел Кудрявцев.



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