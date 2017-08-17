175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Ржига: «Слован» не может сохранить трёх вратарей, это было бы роскошью

17 августа 2017, четверг. 11:09 Хоккей

Главный тренер «Слована» Милош Ржига сообщил, что клуб не сможет сохранить всех трёх вратарей. Сейчас в команде находятся Якуб Штепанек, Ярослав Янус и Марек Мазанец.

«Трудно составить команду за неделю до чемпионата. Мы работаем с тем, что есть, однако пары защитников и тройки нападающих ещё не на том уровне, какой мы ожидаем. Андрей Месарош и Михал Серсен не полностью восстановились, они не смогут поехать с командой на первый выезд регулярного чемпионата. Мы ожидаем, что они будут готовы к домашним матчам.

Ярослав Янус и Якуб Штепанек хорошо себя проявили. Но мы не можем сохранить трёх вратарей, это было бы большой роскошью. Это будет тяжёлое решение, но, думаю, мы сможем прийти к решению, которое пойдёт всем на пользу. Вы видели, как играл Мазанец, в некоторых ситуациях действовал просто фантастически. Думаю, он сможет стать любимцем публики.

Переход Мазанеца не был быстрым, мы обсуждали его ещё до прихода Штепанека. Ждали, когда он решит, будет возвращаться из НХЛ или нет", — цитирует Ржигу Hokej.cz.

Рейтинг вратарских бригад КХЛ. Западная конференция
«Витязь» надеется на Сапрыкина и Бирюкова, в «Словане» три равных вратаря, а СКА и ЦСКА снова впереди всех.
Источник: Hokej.cz Сообщить об ошибке
Теги
ХК Слован Милош Ржига Якуб Штепанек Ярослав Янус
Новости. Хоккей
17 августа 2017, четверг
11:24 Главным арбитром Ночной лиги в Ярославле стал судивший финал КХЛ в 2010-м Сердюк
11:09 Ржига: «Слован» не может сохранить трёх вратарей, это было бы роскошью
10:45 Бафлин: «Виннипег» может только идти вперёд, постараемся попасть в плей-офф
10:24 «Колорадо» подписал контракт новичка с форвардом из NCAA Тонинато
10:00 Гарбутт: когда понял, что НХЛ не будет на Олимпиаде, решил уехать в КХЛ
09:46 Драйзайтль: «Эдмонтон» готов сделать шаг вперёд, я рад, что остался
09:29 Зимин: надеюсь, с новыми тренерами «Спартак» начнёт играть более комбинационно
09:12 КХЛ перенесла матч «Локомотив» — «Витязь» с августа на декабрь
02:31 Малкин: приложу все усилия, чтобы поехать на ОИ-2018, поговорю с Кросби и Лемье
00:58 Каллен: хотя «Миннесота» — мой дом, с «Питтсбургом» тяжело прощаться
00:37 Кучеров: рост для хоккеиста сейчас не имеет значения, есть другие козыри
00:20 Осипов: с «Нефтехимиком» было тяжело, первая моя полноценная игра летом
16 августа 2017, среда
23:53 Мортс: хотел поработать в КХЛ, но руководство клуба было против иностранцев
23:22 Озолиньш: игрокам следует работать над собой, чтобы не получать больших штрафов
23:15 Кудашов: концовка у «Локомотива» вышла смазанной, но там больше молодёжь играла
23:05 Кинг: перед матчем со СКА канадцы разминались, как к матчу Кубка Стэнли
22:45 Тихонов: всегда хочется проявить себя в таких матчах, как со сборной Канады
22:26 Знарок: на руку ли сборной России, что НХЛ не едет на ОИ-2018? Двоякий вопрос
22:15 «Локомотив» подтвердил обмен Эмиля Галимова в «Нефтехимик»
22:13 Федотов: «Салават» начал неважно, но потом ни в чём не уступал сопернику
21:57 СКА одолел сборную Канады и вышел в финал турнира имени Пучкова
21:48 «Локомотив» уверенно обыграл рижское «Динамо» на Кубке ЛЖД
21:33 Мэтт Каллен подписал контракт с «Миннесотой Уайлд» на $ 1 млн
21:24 Секач: у Билялова слегка странный стиль, но он хорош и спокоен
21:08 Леон Драйзайтль подписал с «Эдмонтоном» восьмилетний контракт на $ 68 млн
20:53 Крикунов: это мой последний сезон в качестве тренера, теперь точно решено
20:42 «Динамо» Р подписало контракты с Алишаускасом и Батней, «Слован» — с Ворачеком
20:35 Михеев: «Авангард» набирает ход с каждой игрой, понимаем тренерские требования
20:34 Дуайер: «Динамо» совершило камбэк против такой прекрасной команды, как «Ак Барс»
20:10 Меньшиков: тренеры «Авангарда» сделали нам утреннюю раскатку в режиме «лайт»
19:51 Гатиятулин: не всегда получается действовать в стиле, который мы хотим
19:32 «Салават Юлаев» потерпел поражение от «Нефтехимика» на домашнем турнире
19:30 Степанов: победа над «Ак Барсом» важна, чтобы обрести уверенность перед сезоном
19:12 Фролов: «Амур» подвёл быстрый гол в третьем периоде, после него отдали игру
19:06 Фонтейн: минскому «Динамо» ещё есть куда расти, к сезону мы готовы
19:04 Юные хоккеисты «Трактора» и «Сокола» устроили массовую драку
18:58 Мартемьянов: у «Амура» короткая «скамейка» и много травмированных, это беспокоит
18:43 Финалист турнира имени Пучкова был определён броском монетки
18:28 «Авангард» одержал победу над «Амуром» на мемориале Блинова
18:10 Минское «Динамо» одержало волевую победу над «Ак Барсом» в матче Кубка ЛЖД
17:59 «Авангард» — «Амур»: Зогорна подрался с Лемтюговым и разбил ему лицо
17:52 Воропаев: у ХК «Сочи» не было претензий к «Авангарду» в ситуации с Петерссоном
17:25 «Йокерит» потерпел поражение от «Северстали» на турнире имени Пучкова
17:11 Овечкин — о смерти Веры Глаголевой: невозможно поверить и осознать!
17:02 Экс-защитник «Витязя» Уолзер вошёл в тренерский штаб команды OHL
Все новости RSS
Партнерский контент