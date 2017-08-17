Ржига: «Слован» не может сохранить трёх вратарей, это было бы роскошью

Главный тренер «Слована» Милош Ржига сообщил, что клуб не сможет сохранить всех трёх вратарей. Сейчас в команде находятся Якуб Штепанек, Ярослав Янус и Марек Мазанец.

«Трудно составить команду за неделю до чемпионата. Мы работаем с тем, что есть, однако пары защитников и тройки нападающих ещё не на том уровне, какой мы ожидаем. Андрей Месарош и Михал Серсен не полностью восстановились, они не смогут поехать с командой на первый выезд регулярного чемпионата. Мы ожидаем, что они будут готовы к домашним матчам.

Ярослав Янус и Якуб Штепанек хорошо себя проявили. Но мы не можем сохранить трёх вратарей, это было бы большой роскошью. Это будет тяжёлое решение, но, думаю, мы сможем прийти к решению, которое пойдёт всем на пользу. Вы видели, как играл Мазанец, в некоторых ситуациях действовал просто фантастически. Думаю, он сможет стать любимцем публики.

Переход Мазанеца не был быстрым, мы обсуждали его ещё до прихода Штепанека. Ждали, когда он решит, будет возвращаться из НХЛ или нет", — цитирует Ржигу Hokej.cz.