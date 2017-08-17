Экс-нападающий «Оттавы» Дзиурзински подписал контракт с «Кузней»

Новокузнецкий «Металлург» подписал контракт с 27-летним нападающим Дэвидом Дзиурзински, сообщается на официальном сайте клуба. Уже в ближайшее время канадский форвард может прибыть в расположение команды.

В сезоне-2016/17 форвард выступал в немецкой хоккейной лиге за клуб «Изерлон Рустерс» и набрал 17 (11+6) очков в 50 матчах при показателе полезности «-6». Ранее он играл в Северной Америке в системе «Оттавы Сенаторз». В НХЛ Дзиурзински провёл 26 матчей, 14 из которых — в сезоне-2015/16, и набрал в общей сложности 6 (3+3) очков.