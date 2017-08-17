Чемпион мира—2002 Ян Лашак завершил карьеру и будет работать в сборной Словакии

Словацкий вратарь Ян Лашак завершил карьеру в 38 лет и станет тренером вратарей сборной Словакии, сообщает Hokej.cz.



Лашак известен по выступлению в КХЛ за «Атлант», «Амур» и «Спартак», он провёл в лиге 77 матчей и одержал 32 победы. Также голкипер имеет опыт выступления в НХЛ, он сыграл шесть матчей за «Нэшвилл Предаторз» с 2000 по 2003 год. Лашак является чемпионом мира 2002 года, серебряным (2000) и бронзовым (2003) призёром турнира в составе сборной Словакии, всего он сыграл на девяти мировых первенствах, двух Олимпиадах и Кубке мира.