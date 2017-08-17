«Северсталь» обыграла «Сочи» в матче за пятое место на турнире Пучкова

«Северсталь» одержала победу над ХК «Сочи» в матче за пятое место на турнире имени Николая Пучкова. Встреча, проходившая в «Хоккейном городе» в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 3:1.

Неделя до старта чемпионата КХЛ. Кто станет чемпионом предсезонки? ЦСКА идёт без поражений и почти не пропускает, «Локомотив» оступился лишь в восьмой игре, «Нефтехимик» выиграл турнир в Астане.

В составе команды победителей заброшенными шайбами отметились Александр Бумагин и Дмитрий Кагарлицкий, который оформил дубль. Единственный гол «Сочи» записал на свой счёт Дмитрий Мальцев.

ХК «Сочи» завершил турнир с тремя поражениями в трёх играх. «Северсталь» выиграла два матча из трёх.

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