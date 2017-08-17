Кознев: селекция прошла на высоком уровне, «Северсталь» получила опытных игроков

Директор ХК «Северсталь» Алексей Кознев прокомментировал селекционную работу клуба.



«Селекция прошла на высоком уровне, нам удалось заполучить опытных и заслуженных игроков, умеющих побеждать. Все они усилили нашу команду.



С Юрием Александровым и Станиславом Егоршевым мы вели переговоры по окончании минувшего сезона. Но Станиславу в Екатеринбурге были предложены условия лучше. А Юрий выбрал ХК «Сочи» по семейным обстоятельствам. Алексей Цветков попал на рынок свободных агентов в тот момент, когда состав нашей команды уже был укомплектован. У Алексея было желание остаться в родном Череповце, но, к сожалению, мы не смогли его здесь удержать.

Что касается Антона Сизова, который сейчас отсутствует на сборах, в межсезонье он попал в аварию и повредил ногу. Мы с Антоном пришли к взаимному соглашению, что на время восстановления прекратим сотрудничество. Как только он будет полностью здоров, клуб перезаключит с ним договор. После углублённого медицинского обследования будет принято решение о продолжении его карьеры в нашей команде", — цитирует Кознева официальный сайт клуба.