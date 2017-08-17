«Ак Барс» одолел минское «Динамо» в овертайме, завоевав третье место Кубка ЛЖД

Казанский «Ак Барс» в овертайме одолел минское «Динамо» в матче за третье место предсезонного Кубка Латвийской железной дороги, встреча закончилась со счётом 3:2 ОТ.
К 24-й минуте встречи минская команда лидировала в счёте 2:0, благодаря заброшенным шайбам Александра Китарова и Сергея Дрозда. «Ак Барс» сумел отыграться, забитые голы на свой счёт записали Станислав Галиев и Джастин Азеведу. В овертайме Азеведу оформил дубль, принеся победу своей команде.
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