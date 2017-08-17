ЦСКА взял верх над «Витязем» на Кубке мэра Москвы

Московский ЦСКА одержал победу над подмосковным «Витязем» в рамках предсезонного Кубка мэра Москвы, встреча завершилась со счётом 2:1.



К 31-й минуте встречи «армейцы» лидировали в две заброшенные шайбы, отличились Сергей Шумаков и Константин Окулов. На 38-й минуте Алексей Семёнов отыграл один гол, но команда Валерия Белова до конца встречи так и не сумела сравнять счёт.



Сегодня будет сыграна ещё одна встреча турнира. В 19:15 мск начнётся матч между московским «Динамо» и «Спартаком».



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Придётся привыкать. Звёздные игроки КХЛ, которые сменили клубные цвета Гавриков стал «армейцем», Фролов — «тигром», а Капризов больше не «зелёный».