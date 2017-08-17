Билялетдинов: от нападающих «Ак Барса» ждём больше забитых шайб

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал заключительный матч команды на Кубке Латвийской железной дороги, в котором казанцы одолели минское «Динамо» в овертайме со счётом 3:2.



«Непростой турнир — четыре матча за пять дней, но все были в равных условиях. «Ак Барс» получил пользу от этих игр, но сейчас надо отдохнуть. Вратари сыграли ровно, без каких-то провалов, от нападающих ждём больше забитых шайб, но пока не получается. Мы пробовали разные сочетания, решение примем перед началом сезона. Были хорошие моменты, были плохие. Важно, что в целом картинка ясна. От турнира получили больше позитивного, но видны и недостатки», — приводит слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Константин Фёдоров.

«Ак Барс» одолел минское «Динамо» в овертайме, завоевав третье место Кубка ЛЖД