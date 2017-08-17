Дуайер: сегодня минское «Динамо» было хорошей командой

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал заключительный матч команды на Кубке Латвийской железной дороги, в котором минчане в овертайме уступили казанскому «Ак Барсу» со счётом 2:3.



«Игра была похожа на предыдущую, хотя вчера у нас было больше проблем с удалениями. Сегодня «Динамо» было хорошей командой – у нас было три выхода один на один с вратарём, штрафной бросок, да и вообще в нападении было создано гораздо больше. Хорошо получалось ограничивать соперника и вести силовую борьбу.



Забили первыми в трёх играх турнира и потом проиграли? В нашей игре ещё видны элементы летнего хоккея, но мы работаем над этим. Где-то сказываются две недели без игр. Забрасывать первыми хорошо, но выигрывать ещё лучше. Победный гол Азеведу? Он один из самых быстрых парней в лиге и просто воспользовался своим шансом», — приводит слова Дуайера корреспондент «Чемпионата» Константин Фёдоров.

«Ак Барс» одолел минское «Динамо» в овертайме, завоевав третье место Кубка ЛЖД