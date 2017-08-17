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Андронов: дебютировал в сборной России на ЧМ, но всегда есть, куда расти

17 августа 2017, четверг. 19:43 Хоккей

Капитан ЦСКА Сергей Андронов рассказал о серьёзной конкуренции в стане «армейцев».

«В этом году я дебютировал в составе сборной на чемпионате мира, но в плане психологии для меня ничего не поменялось, всегда есть, куда расти. На будущее много задач, которые хочется решить. Сейчас в ЦСКА очень сильная конкуренция, это чувствуется: девять игроков не выходят в основе. Главное правильно к этому отнестись, повышать мастерство, ежедневно интенсивно работать и доказывать, что ты заслуженно занимаешь своё место и достоин играть, тогда это пойдёт только на пользу», — передаёт слова Андронова корреспондент «Чемпионата» Яна Мирзоева.

Сергей Андронов будет капитаном ЦСКА в грядущем сезоне КХЛ
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК ЦСКА Сергей Андронов
Новости. Хоккей
17 августа 2017, четверг
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