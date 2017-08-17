«Локомотив» уверенно обыграл рижское «Динамо», победив на Кубке ЛЖД

Ярославский «Локомотив» уверенно обыграл рижское «Динамо» в финале предсезонного Кубка Латвийской железной дороги, встреча завершилась со счётом 3:0.
Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать игроки «Локомотива» Павел Коледов, Даниил Апальков и Александр Кадейкин. Сухой матч оформил вратарь команды Алексея Кудашова — Алексей Мурыгин.
Третье место на турнире завоевал казанский «Ак Барс», обыгравший минское «Динамо» в овертайме со счётом 3:2.
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