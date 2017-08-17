СКА разгромил «Йокерит» в финале турнира имени Николая Пучкова

Петербургский СКА одержал уверенную победу над «Йокеритом» из Хельсинки в финальном матче предсезонного турнира имени Николая Пучкова, матч завершился со счётом 5:1.



В составе команды Олега Знарка заброшенные шайбы на свой счёт записали Александр Барабанов, Максим Чудинов, Антон Белов, Егор Яковлев и Максим Карпов. Единственный гол «Йокерита» забил Пекка Йормакка.



Третье место на турнире завоевала сборная Канады, обыгравшая «СКА-Неву» со счётом 3:0.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»