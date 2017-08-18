С. Зубов: огорчает результативность ХК «Сочи»

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов подвёл итоги предсезонной подготовки команды.



«Мы рассчитывали на положительный результат в матчах за пятое место на турнирах в Сочи и Санкт-Петербурге. Конечно, ощутимым оказалось расписание обоих турниров. Мы два раза играли два матча с разницей в 15 часов, этого недостаточно для полного восстановления. Где-то приходилось выжимать из ребят силы, тратить больше энергии, и этого потом могло не хватить в следующих играх. Тем не менее это не может служить оправданием. Мы проводим отличные отрезки практически в каждой игре и начинаем правильно действовать, соблюдая план игры и нашу установку. Но это определённые отрезки, а не все 60 минут. И те индивидуальные ошибки, которые из этого следуют, стоят нам этих побед. В плане организации, атмосферы на трибунах и в Сочи, и в Санкт-Петербурге были очень хорошие турниры. Нужно их придерживаться, но с оглядкой на расписание.



Результативность огорчает. Мы не забиваем. Моменты есть в каждой игре, выходы 2 в 1, 3 в 2, у нас есть хорошие отрезки в большинстве. Радует, что в команде есть несколько защитников, которые помогают нападающим. Если посмотреть статистику за последние шесть игр, то у нас половину голов забили защитники.



Каково состояние Энеруда, Щитова и Томилина? С Саймоном всё обошлось, он избежал серьёзной травмы. У этих ребят микротравмы, мы ждём их восстановления в начале чемпионата», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

Нападающий ХК «Сочи» Энеруд получил травму в матче со сборной Канады