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«Ванкувер» ведёт переговоры с капитаном команды Гарвардского университета

18 августа 2017, пятница. 12:34 Хоккей

Клуб Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» ведёт контрактные переговоры с защитником Алексом Керфутом. Как сообщает журналист Рик Дхаливал в своём «твиттере», встреча между игроком и генеральным менеджером клуба прошла продуктивно.

Керфут был задрафтован «Нью-Джерси Дэвилз» в 2012 году под общим 150-м номером, после чего провёл четыре сезона в NCAA. В минувшем сезоне он был капитаном Гарвардского университета, набрав 45 (16+29) очков в 36 матчах. 15 августа он стал неограниченно свободным агентом.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ванкувер Кэнакс
Новости. Хоккей
18 августа 2017, пятница
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