Дубль Ганзла помог «Нефтехимику» одолеть «Адмирал» и выиграть турнир в Уфе

Нижнекамский «Нефтехимик» оказался сильнее «Адмирала» из Владивостока в очередном матче Кубка президента Башкортостана. Ранее нижнекамцы одолели «Ладу» (3:1) и «Салават Юлаев» (3:2 Б). Дальневосточники проиграли «Салавату Юлаеву» (1:4) и «Ладе» (4:5 Б).

В первой двадцатиминутке Джонатон Блум вывел «Адмирал» вперёд. Во второй трети матча «Нефтехимик» забросил три шайбы стараниями Робина Ганзла (дубль) и Александра Авцина, в составе «Адмирала» отличился Роберт Саболич. Третий период голов не принёс. Итог — победа нижнекамской команды со счётом 3:2. «Нефтехимик» идёт на турнире без поражений. Нижнекамцы, таким образом, выиграли предсезонный турнир.



Команды провели овертайм в формате 3 на 3. Место в воротах нижнекамской команды занял Андрей Макаров. Нижнекамская команда выиграла дополнительное время со счетом 2:0.



В 17:00 мск начнётся матч «Салават Юлаев» — «Лада».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»