«Зауралье» вырвал победу у «Магнитки» в контрольном матче

Курганская команда Высшей хоккейной лиги «Зауралье» переиграла двукратного обладателя Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» в контрольном матче. Команда Высшей хоккейной лиги сумела отыграться и вырвать победу в серии буллитов. Встреча прошла без зрителей. Клубы заключили договор о партнёрстве.
«Металлург» (Магнитогорск) – «Зауралье» (Курган) 1:2 Б (1:0; 0:1; 0:0; 0:0; 0:1)
1:0 – Антон Шенфельд (Бобряшов, Терещенко) — 8:46
1:1 – Вячеслав Муштаев (Первухин) — 36:40
1:2 – Александр Петров — 65:00, Б.