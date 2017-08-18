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Секстон: два кубка «Нефтехимика» — хороший знак в преддверии старта сезона КХЛ

18 августа 2017, пятница. 14:24 Хоккей

Нападающий «Нефтехимика» Дэн Секстон прокомментировал победу своей команды на Кубке Республики Башкортостана. Игрок был признан лучшим форвардом турнира.

«Второй кубок за неделю — это здорово. Впервые с тех пор, как я играю за «Нефтехимик», мы выиграли предсезонные трофеи, а сразу два — это потрясающе. Надеюсь, это хороший знак в преддверии регулярного чемпионата. Мы знаем, что в регулярном сезоне будет ещё сложнее — игра станет быстрее, и команды будут выставлять свои лучшие составы. Мы должны работать ещё более усердно. Мы не можем останавливаться потому, что выиграли два турнира в межсезонье. Нам нужно становиться лучше с каждым днём. Первые игры сезона очень важны — у нас три матча дома, нужно набрать как можно больше очков», — сказал Секстон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Азаматом Шавлуковым.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Нефтехимик
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