Бадюков: Хохлачёву не было места в СКА, но вряд ли клуб кого-то ещё отпустит

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков прокомментировал переход нападающего Александра Хохлачёва из СКА в «Спартак».

«У СКА есть глубина состава, Александру просто не было места. Хохлачёв — спартаковский воспитанник, так что можно сказать, что он вернулся домой. Когда нападающий приехал из АХЛ, где стал четвёртым бомбардиром лиги, в СКА все думали, что он заиграет на очень высоком уровне. Но этого не произошло, и Хохлачёв стал игроком третьего-четвёртого звена. 10 очков в прошлом сезоне сами за себя всё говорят. Учитывая его талант, руки и мышление, это не для него. «Спартак» хотел заполучить игрока ещё в прошлом сезоне, но СКА не хотел отпускать, сейчас наконец-то договорились. Хохлачёв — отличное усиление для «Спартака», который отказался от Глазачева. Александр же в московском клубе будет играть в первом-втором звене.

У СКА огромное количество защитников в составе? Мы видели, что по ходу прошлой «регулярки» играли одни хоккеисты, Херсли, например, не всегда получал место основного защитника. В плей-офф же заиграли другие люди. Войнов травму получил, зато Зубарев раскрылся. Руководство и тренерский штаб СКА поняли, что лучше иметь глубину состава. Травмы в любом случае будут, турнир скоротечный, плюс на Олимпийских играх будут огромные нагрузки, куда поедут многие защитники СКА. Считаю, что на данном этапе глубину состава нужно сохранять. Конечно, есть кандидаты на выход, но вряд ли кого-то отпустят», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

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