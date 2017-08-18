Мартемьянов: игроки «Амура» начали бросать, закрывать вратаря

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу над «Барысом» (3:2) на мемориале Виктора Блинова.



«Турнир получился хорошим, с прекрасной организацией. Всё очень понравилось. Никаких накладок не было, все просьбы организаторы выполняли. Молодцы. Приятно, что выиграли в основное время два заключительных матча.



Сегодня мы полностью провалили второй период. Играла одна команда. Понравились мне первый и третий периоды. Хорошо, что ребята собрались после безобразно проведённого второго периода, показали в третьем интересную игру, более содержательную. Спасибо парням, что смогли переломить в себе расслабленность. В целом результатом по итогам турнира довольны, а по игре есть как минусы, так и плюсы. По движению не выпадали нигде.

Стали забивать в большинстве. Начали бросать, закрывать вратаря. Беда российского игрока — он любит шайбу в ворота заводить. Возможно, возьмём ещё игрока», — цитирует тренера официальный сайт «Авангарда».