Е. Корешков: «Барыс» опять пропустил две ненужные шайбы

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков прокомментировал поражение от «Амура» (2:3) на мемориале Виктора Блинова.



«Опять пропустили две ненужные шайбы, не хватает концентрации в первом периоде. Хорошо провели второй, сравняли счёт. Начало третьего начали несобранно, как итог — пропустили. Как могли спасали игру, могли забить 5 на 3, сняли вратаря. Играли до конца, бились. Основная задача была посмотреть ближайший резерв. У нас сегодня не играло восемь человек основного состава. Всё, что нужно, мы увидели», — сказал тренер.

Турнир в Омске: «Барыс» отыгрался с 0:2, но всё равно уступил «Амуру»