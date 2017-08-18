Фролов: «Амур» должен следовать своей системе игры и быть как единый кулак

Нападающий «Амура» Александр Фролов прокомментировал победу над «Барысом» (3:2) на мемориале Виктора Блинова.

«Понятно, что ожидают от первого звена, стараемся полностью отдаваться в каждой игре и делать всё возможное, чтобы набирать очки, забивать и выигрывать. В третьем периоде стали больше лезть на ворота, доводить туда шайбу, бросать из всех позиций, это привело к результату. Забили гол, смогли победить.

После первых двух матчей на турнире ничего не меняли. У нас есть система, тактика, которой мы стараемся придерживаться. Это хоккей, не всегда получается выигрывать, тем более здесь собрались хорошие команды. Неважно, как складывается, нужно продолжать выполнять игровую задачу и полностью отдаваться, это приведёт к хорошим результатам.

Был непростой матч. В первом периоде играли лучше, второй провалили, стали мудрить, теряли шайбу в средней зоне, потеряли инициативу. В третьем периоде смогли переломить ход матча, забить гол. Это показатель, если в четвёртой игре в третьем периоде смогли, значит, хорошо себя чувствуем.

В начале сезона будет тяжёлый выезд, знали об этом и готовились. Неважно, сколько матчей, нужно их играть. У нас есть команда, тренер, тактика и система игры, которой мы должны следовать и быть как единый кулак с нацеленностью забирать очки", — сказал Фролов в эфире клубного телевидения.

Турнир в Омске: «Барыс» отыгрался с 0:2, но всё равно уступил «Амуру»

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