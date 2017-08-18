«Витязь» проиграл третий матч подряд на Кубке мэра Москвы, уступив «Спартаку»

«Спартак» одержал победу над «Витязем» на Кубке мэра Москвы. Встреча завершилась со счётом 2:1.

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В первом периоде Анатолий Никонцев вывел красно-белых вперёд, действуя в меньшинстве. Во второй двадцатиминутке «Витязь» наказал соперника за удаление, отличился Ессе Манкинен, однако вскоре Александр Комаристый сделал счёт 2:1. В третьей двадцатиминутке шайб заброшено не было.

Для «Спартака» эта победа стала второй в трёх матчах на турнире, подмосковная команда потерпела третье поражение подряд.

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