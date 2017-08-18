«Авангард» победил «Автомобилист» и досрочно выиграл мемориал Блинова

«Авангард» одержал победу над «Автомобилистом» на мемориале Виктора Блинова. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Неделя до старта чемпионата КХЛ. Кто станет чемпионом предсезонки? ЦСКА идёт без поражений и почти не пропускает, «Локомотив» оступился лишь в восьмой игре, «Нефтехимик» выиграл турнир в Астане.

Максим Минеев открыл счёт на 26-й минуте встречи, а в третьем игровом отрезке Дмитрий Кугрышев установил окончательный результат. Вратарь Доминик Фурх провёл матч на ноль.

Для «Автомобилиста» это поражение стало первым на турнире. «Авангард» одержал три победы в трёх матчах и досрочно выиграл турнир, имея один матч в запасе.

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