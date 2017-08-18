Епанчинцев: Хохлачёв – фланговый игрок, только в «Бостоне» его поставили в центр

Главный тренер московского «Спартака» Вадим Епанчинцев прокомментировал победу над «Витязем» (2:1) в матче Кубка мэра Москвы и переход нападающего Александра Хохлачёва из СКА.

«Тяжёлая игра была вчера с «Динамо», первый-второй период сегодня проспали где-то по движению, были проблемы, не успевали на полшага. Благодарен нашему голкиперу Никите Беспалову, в нужный момент сыграл уверенно, передал уверенность. На хорошей позитивной ноте подходим к чемпионату.

Конечно, недовольны игрой Чистова, делали ротацию в течение игры. Подумаем, как будем использовать Хохлачёва. Он фланговый игрок, только в «Бостоне» его поставили в центре, думаю, что с краю начнёт», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.