Семёнов: на Кубке мэра у «Витязя» хромала реализация моментов

Капитан «Витязя» Алексей Семёнов подвёл итоги Кубка мэра Москвы и прокомментировал подготовку команды к сезону.

«Предсезонные матчи в Италии и Германии прошли для нас лучше, чем в Москве. Там мы удачно наигрывали большинство и меньшинство, а на этом турнире очень сильно хромала реализация моментов. Какая атмосфера в раздевалке с появлением новичков? Ребята все очень дружные, у нас складывается отличный коллектив. Мы готовы выходить на лёд и побеждать», — передаёт слова Семёнова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Логункова.