Симаков: «Автомобилист» больше держал шайбу, но не сумел извлечь из этого выгоды

Нападающий «Автомобилиста» Алексей Симаков подвёл итоги матча с «Авангардом» на мемориале Виктора Блинова, в котором его команда потерпела поражение со счётом 0:2.

«Серьёзно готовились к встрече. По сути, был матч за первое место. Думаю, игра была равная, болельщикам понравилась. Может, мы побольше держали шайбу, но выгоды извлечь не сумели, не смогли забить. Есть над чем работать, до чемпионата время ещё есть. Оставляет лучшего и наша игра в большинстве», — цитирует Симакова пресс-служба «Авангарда».