Паризе: Каллен прольёт свет на то, что нужно делать, чтобы выиграть кубок

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Зак Паризе прокомментировал переход в команду форварда Мэтта Каллена, который последние два года выступал за «Питтсбург Пингвинз» и завоевал два Кубка Стэнли.

«Нельзя победить без хороших центров. Надо иметь глубину на этой позиции, это доказывают команды, которые выигрывают. Каллен поможет нам.

Когда в команду приходит игрок, который два года подряд становился чемпионом, это здорово. Надеюсь, он прольёт свет на то, что нам нужно делать, чтобы завоевать кубок", — приводятся слова Паризе на официальном сайте НХЛ.