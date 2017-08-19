Курри: Норман — универсальный и трудолюбивый игрок, который усилит «Йокерит»

Генеральный менеджер финского «Йокерита» Яри Курри прокомментировал подписание контракт с нападающим Джоном Норманом.



«Норман — универсальный, умелый и трудолюбивый командный игрок, который выступал в шведской сборной последние два года. Он будет отличным усилением к нашей атаке», — приводит слова Курри Ilta-Sanomat.



В прошедшем регулярном чемпионате 26-летний Норман принял участие в 50 встречах за «Торпедо», записав на свой счёт 15 (7+8) результативных баллов при показателе полезности "+15" и 14 минутах штрафного времени. В среднем форвард проводил на льду около 15 минут.

«Йокерит» подписал контракт с экс-форвардом «Торпедо» Норманом