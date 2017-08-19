Пётр Воробьёв заменит Олега Знарка в СКА на время ОИ-2018

Пётр Воробьёв заменит Олега Знарка на посту главного тренера петербургского СКА на время Олимпийских игр — 2018, сообщили на презентации ХК СКА в Санкт-Петербурге. Олег Знарок совмещает должность главного тренера СКА с аналогичным постом в сборной России, поэтому ему будет нужна замена на время проведения ОИ-2018.



Напомним, что Пётр Воробьёв уже заменял Олега Знарка во время проведения Кубка мира — 2016, на котором сборная России выбыла в полуфинале. Олимпиада-2018 пройдёт в Южной Корее.



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