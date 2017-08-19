«Югра» уступила «Автомобилисту» на мемориале Блинова

Ханты-мансийская «Югра» потерпела поражение от екатеринбургского «Автомобилиста» в рамках предсезонного мемориала Виктора Блинова, встреча завершилась со счётом 3:4.



После первого периода «Югра» выигрывала со счётом 2:0, забитыми голами отметились Вели-Матти Савинайнен и Сергей Купцов. Во второй 20-минутке «Автомобилист» благодаря дублю Тейлора Бека отыгрался, но «Югра» вновь вышла вперёд, шайбу на свой счёт записал Иван Лекомцев. В третьем периоде голы Алексея Михнова и Анатолия Голышева принесли «Автомобилисту» победу.



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