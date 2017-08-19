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«Югра» уступила «Автомобилисту» на мемориале Блинова

19 августа 2017, суббота. 12:28 Хоккей

Ханты-мансийская «Югра» потерпела поражение от екатеринбургского «Автомобилиста» в рамках предсезонного мемориала Виктора Блинова, встреча завершилась со счётом 3:4.

После первого периода «Югра» выигрывала со счётом 2:0, забитыми голами отметились Вели-Матти Савинайнен и Сергей Купцов. Во второй 20-минутке «Автомобилист» благодаря дублю Тейлора Бека отыгрался, но «Югра» вновь вышла вперёд, шайбу на свой счёт записал Иван Лекомцев. В третьем периоде голы Алексея Михнова и Анатолия Голышева принесли «Автомобилисту» победу.

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Мемориал Виктора Блинова
19 августа 2017, суббота. 10:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
3 : 4 2:0, 1:2, 0:2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 – Савинайнен (Королёв) – 03:49 (5x5), 2:0 – Купцов (Варфоломеев) – 18:48 (5x5), 2:1 – Бек (Гареев) – 24:05 (5x5), 2:2 – Бек (Мегалинский, Паре) – 31:05 (5x4), 3:2 – Лекомцев (Курьянов, Королёв) – 32:38 (5x5), 3:3 – Михнов (Торченюк, Трямкин) – 41:40 (5x5), 3:4 – Голышев (Бек) – 43:59 (5x5)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Автомобилист ХК Югра
Новости. Хоккей
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