Знарок: никто из СКА больше не уйдёт, нам надо улучшить игру в неравных составах

Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал обмен Александра Хохлачёва в «Спартак».



«Решение расстаться с Хохлачёвым было общим. Ему нужно играть, а в СКА он сидел на лавке. Он может вернуться к нам. Трудно сказать, чем команда отличается от образца предыдущего сезона. Хорошая команда, мы готовы и физически, и психологически. Понимаю ли я тех, кто в олимпийский сезон уезжает в НХЛ? Каждый сам решает. Войнов в конце месяца будет в строю. Дацюка мы уже очень много берегли, сейчас он тренируется. Приглашали новичков, которых я очень хорошо знаю, понимаю, что они из себя представляют.



Что можно улучшить в СКА по сравнению с предыдущим сезоном? Улучшить, наверное, ничего. Единственное, можно улучшить игру в неравных составах, пока это у нас не очень хорошо идёт. Никто больше из команды уйти не может. СКА не надо смотреть на соперников, всё зависит от нас. Если мы будем готовы к каждой игре, то проблем не должно быть. Трудно сказать, каким составом будет играть на Евротуре. Если состав и будет варьироваться, то совсем немного. Пять звеньев точно будет», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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