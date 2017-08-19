Кузнецов: свитер СКА станет родным, когда сыграю официальный матч

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов на благотворительном матче «От Чистого Сердца» рассказал о хоккейных и футбольных дерби.



«Стал ли свитер СКА родным? Когда сыграю первый официальный матч, тогда и станет родным. Но таким, как челябинский, всё равно никогда не станет. Там мой дом, где я вырос. Конечно, такие благотворительные акции важны, особенно детям. Спасибо болельщикам, что пришли. Всегда приятно поиграть с ветеранами и легендами хоккея. В Вашингтон собираюсь уезжать через неделю.



В понедельник матч открытия будет в КХЛ, интересная игра. А то лето какое-то грустное было, немного было спорта, который мне нравится. Хотелось бы дома посмотреть хоккей, но «Трактор» на выезде начинает. А сюда, в Петербург, нет возможности приехать, жить негде. СКА и ЦСКА — два топ-клуба с сильнейшим подбором игроков, то же самое, как в футболе ЦСКА — «Спартак» или «Зенит» — «Спартак». Такие игры всегда хочется смотреть.

На футбольном дерби мне больше фанаты понравились, ни разу не был на русском футболе, имею в виду на московском дерби. Хотел посмотреть, как всё это происходит. Отличается от американского футбола, фанаты тоже по-другому болеют. Мне всегда наша стихия больше нравится», — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»